“Esse não é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro”: mães atípicas do Quinari e Capixaba se reúnem com Jarude e denunciam abandono

ASSESSORIA

Atendendo ao chamado da população de Senador Guiomard e Capixaba, o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) visitou os dois municípios nesta sexta-feira (4) para ouvir de perto as principais demandas da região, com destaque para as áreas econômica e de assistência às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A ex-deputada Mara Rocha acompanhou o parlamentar durante a agenda.

A primeira parada foi em Senador Guiomard, na Câmara Municipal, onde Jarude se reuniu com membros da Associação Família Azul (Asfasg). Em depoimentos emocionantes, mães relataram o total abandono por parte do poder público. Faltam profissionais essenciais, como neuropsicólogos e neuropediatras, necessários para emissão de laudos que garantem acesso a terapias, tratamentos e direitos sociais e educacionais.

Dielis Souza, mãe de Samuel, de 12 anos, comoveu os presentes ao relatar as dificuldades diárias enfrentadas pelo filho. Segundo ela, se tivesse o suporte adequado, a realidade do menino seria outra.

“Hoje nossas crianças não têm nenhuma terapia. Meu filho é chamado de louco. Ele chega em casa e me diz que não tem amigos, que ninguém quer brincar com ele, que não é convidado para aniversários. Só Deus sabe como dói ouvir: ‘mãe, eu não brinquei com nenhum coleguinha hoje’”, desabafou, emocionada.

Ela contou ainda que foi abandonada pelo pai de Samuel após o diagnóstico e não encontra apoio nem mesmo na família. “Eu estou exausta. Fui abandonada. Não tenho ajuda de ninguém e meu psicológico está no limite. A verdade é essa. Ainda estou aqui por ele, porque sei que, se eu não estiver, ninguém mais vai cuidar do meu filho”, disse Dielis.

Jarude reforçou seu compromisso com a causa autista, lembrando que já destinou mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares que resultaram na criação de salas sensoriais, aquisição de vans para transporte de famílias e apoio à equoterapia.

“Deixo aqui um compromisso com vocês: vamos trazer um neuropsicólogo para realizar as avaliações necessárias e emitir os laudos, ajudando a acelerar esse processo que hoje leva até dois, três anos. Também vamos voltar com a equipe da equoterapia ‘Eu Acredito’ para discutir a ampliação das vagas e garantir o acesso dessa terapia tão importante para as crianças”, prometeu.

O compromisso do deputado se estendeu também ao município de Capixaba, onde ele ouviu, além das mães atípicas, produtores e empreendedores locais. A principal reivindicação foi a criação de um espaço adequado para a realização da feira da economia solidária.

“Do mesmo jeito que em Rio Branco a economia solidária tem seu espaço e apoio do governo, a gente também quer aqui. Hoje não temos barraca, tenda, nem lugar pra vender nossos produtos. Queremos trabalhar, colocar pão na mesa, pagar as contas e sobreviver”, relatou Chico, um dos feirantes que enfrenta dificuldades por falta de apoio.

Jarude se comprometeu a estudar, junto aos empreendedores de Capixaba, formas de garantir estrutura mínima para o funcionamento da feira, fortalecendo o trabalho e a renda das famílias da região.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp