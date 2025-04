Com apoio de Jarude, Festival de Ginástica reúne quase 100 atletas em Rio Branco

ASSESSORIA

Na manhã desta quinta-feira (3), o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) marcou presença no Festival Acadêmico de Ginástica para Todos, evento realizado pelos alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre (UFAC). A competição reuniu 97 atletas, divididos em quatro categorias: Grupos Pequenos Mãos Livres, Grupos Pequenos com Aparelhos, Grupos Grandes Mãos Livres e Grupos Grandes com Aparelhos.

A professora Rejane Ribeiro, que ministra a disciplina de Fundamentos do Esporte Escolar na UFAC, destacou a importância do evento e do incentivo de Jarude ao esporte.

“O apoio do Jarude é fundamental, pois esporte e lazer são manifestações essenciais, especialmente para os jovens. Enquanto muitas modalidades esportivas já contam com estruturas consolidadas, a ginástica ainda está em crescimento no estado. No entanto, o trabalho desenvolvido na universidade há mais de 10 anos vem formando profissionais qualificados para atuar na área”, afirmou.

Como forma de reconhecimento aos participantes, Jarude colaborou com a premiação do evento, garantindo troféus para os vencedores e medalhas para todos os competidores.

“O que trouxemos hoje para vocês é uma premiação simbólica, porque a verdadeira conquista já foi alcançada: transformar a ginástica em um esporte de destaque no Acre. Sei que, em um estado onde o futebol domina, é um grande desafio. Mas o que estamos vendo aqui hoje é um passo importante, mostrando que é possível formar grandes atletas. Espero que este seja apenas o primeiro de muitos festivais”, declarou o parlamentar.

Além das competições, na abertura do evento houve apresentações das Escolas de Ginástica do SESI e da AABB, cujas professoras são ex-alunas da universidade e já levaram suas atletas a competições nacionais, como os Jogos Escolares e torneios promovidos pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

