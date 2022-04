Digital influencer acreano cai em golpe do iPhone

O digital influencer Thiago de Souza, 32 anos, caiu em uma nova modalidade de golpe que visa enganar quem produz conteúdo para a internet.

Segundo Thiago, um perfil de um loja, que revende aparelhos da marca iPhone, começou a seguir sua conta no Instagram. Poucos dias depois entraram em contato com ele pelo direct falando que estavam organizando um projeto para o mês de maio e se ele tivesse interesse os avisasse.

A vítima respondeu que sim e ele passou um contato dizendo ser de seu funcionário e que era para chamá-lo no WhatsApp.

“Eles começaram a seguir minha conta e depois entraram em contato comigo com a proposta. Quando falei com eles pelo aplicativo WhatsApp eles pediram meu engajamento e me disseram que pelo meu perfil teria três modelos de aparelho disponível para a escolha. Eles ainda disseram que seria bom para melhorar a qualidade dos meus vídeos e disseram que o preço era maior do que a permuta cobriria. Então falaram para eu pagar uma diferença de 12% em duas vezes, uma agora e outra quando o aparelho chegasse”, relatou o digital influencer.

Depois de fazer o pix no valor estipulado pelos golpistas, Thiago fez contato e eles disseram que estavam indo aos correios enviar o aparelho. E que logo chegaria.

No dia seguinte, a vítima percebeu que havia sido bloqueado de todas as redes sociais dos estelionatários.

“Vi que estava bloqueado de tudo que é rede social deles. Tentei contato por outro número e eles também bloquearam. Eu nunca imaginei que existia esse tipo de golpe, pois sempre vi influenciadores digitais fazendo sorteios e participando de permutas assim. Ainda busquei a legitimidade do CNPJ da empresa e está lá no nome da pessoa que veio conversar comigo. Que sirva de alerta para que outros não caiam no mesmo golpe”, disse Thiago.

Em suas redes sociais, o influenciador fez um vídeo onde marcou o perfil que o enganou e pediu que seus seguidores denunciassem a conta. https://videopress.com/embed/wtuCVbKn?hd=1&cover=1&loop=0&autoPlay=0&permalink=1&muted=0&controls=1&playsinline=0

Nossa equipe entrou em contato com o número que o influenciador fez a troca de mensagens e, após isso o mesmo perfil entrou em contato com Thiago o ameaçando.

Para o Ecos da Notícia, a pessoa se limitou a dizer que “não sabia como podia nos ajudar com a reportagem”. Ainda disse que o digital influencer que tentou “passar a perna” neles, mas não respondeu sobre a devolução do dinheiro.

