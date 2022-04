Com autorização do governo, Detran repassa R$ 25 milhões à Sesacre para realização de cirurgias

A saúde pública do Acre foi contemplada com R$ 25 milhões para custear a realização de cirurgias na rede hospitalar. Nesta quarta-feira, 27, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli assinou o decreto que autorizou a desvinculação da receita do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), destinando os recursos à Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre).

O governador Gladson Cameli assinou decreto autorizando o Detran-AC a repassar R$ 25 milhões à Sesacre. Montante será utilizado na realização de cirurgias na rede pública hospitalar. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O montante é proveniente de valores arrecadados com licenciamentos e outros serviços oferecidos pelo Detran-AC, que são pagos pelos usuários e estão sendo revertidos em benefício da própria população acreana.

Cuidar das pessoas tem sido uma marca da administração de Gladson Cameli. De acordo com o governador, ações como esta reforçam o compromisso do Estado com a excelência na prestação dos serviços públicos. O chefe do Executivo lembrou ainda que a Saúde é tratada com prioridade.

Gestão de Gladson Cameli tem priorizado a área da saúde. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“O nosso maior objetivo é acabar com as filas de cirurgias e estamos fazendo de tudo para que a nossa população seja atendida. Prova disso é esse decreto que estamos assinando aqui. Com a união entre os órgãos de governo, como é o caso do Detran e da Sesacre, vamos superar os obstáculos e conquistar nosso objetivo, que é melhorar a vida dos acreanos”, argumentou.

Taynara Martins, presidente do Detran-AC, enalteceu a postura do governo do Acre, que não mediu esforços para que o repasse foi viabilizado. Para ela, a iniciativa, que é inédita, beneficiará centenas de pacientes em todo o estado.

Taynara Martins, presidente do Detran-AC, enalteceu o empenho do governo acreano para viabilizar repasse financeiro à Sesacre. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Desde que apresentamos esse projeto, sempre tivemos o apoio do governador. O que a fiscalização e a educação de trânsito não conseguem evitar de acidentes, nós estamos voltando em forma de cirurgias para pessoas que estão na fila dos hospitais esperando pelos procedimentos”, enfatizou.

A titular da Sesacre, Paula Mariano, comemorou a parceria exitosa firmada com o Detran. De acordo com a gestora, o objetivo é ofertar, além da capital, cirurgias nas demais regionais do interior do estado.

Secretária de Saúde, Paula Mariano enfatizou que recursos serão utilizados para diminuir fila de espera por cirurgias em todas as regionais do estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Também queremos iniciar os procedimentos de neurocirurgia em Cruzeiro do Sul, para que as pessoas não venham mais a Rio Branco, e dar continuidade às cirurgias na Fundação Hospitalar”, afirmou.

Entrega de equipamentos

Na oportunidade, houve a entrega de três caminhonetes para reforçar os trabalhos da autarquia, além de 180 computadores de última geração, que serão distribuídos entre as unidades do Detran na capital e interior.

“Estamos reestruturando todos os órgãos do governo e aqui no Detran não poderia ser diferente. Isso melhora as condições de trabalho dos nossos servidores e proporciona mais qualidade no atendimento à população”, observou o governador.

A solenidade contou com a participação do presidente da Fundhacre, João Paulo Silva; do diretor da Casa Civil, Rômulo Grandidier; do diretor de Operações do Detran-AC, Anderson Castro; e do diretor Financeiro do Detran-AC, Manoel Filho.

