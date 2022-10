Prefeitura de Brasiléia garante atendimento noturno às mulheres do município

No mês dedicado à Campanha Mundial de Prevenção ao Câncer de Mama e ao Câncer de Colo do Útero, a prefeitura de Brasiléia, através da secretaria de Saúde, realizou na última quinta-feira, 20, atendimento noturno para as mulheres, com consultas e exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Os atendimentos fazem parte das atividades da Campanha “Outubro Rosa”, que tem o objetivo de incentivar o autocuidado das mulheres e a coleta de exames preventivos, sendo assim para garantir o maior número possível de mulheres com a rotina preventiva atualizada, a secretaria de saúde ofertou atendimento noturno nas unidades de Saúde Raimunda Antônia Araújo, Francisco de Assis e Simão Mansour Bartha.

Dentro da atividade, foram ofertados: Atendimento médico, odontológico, testes rápidos, vacinas de rotina, exame PCCU, entre outras ações, que estão sendo realizadas durante a campanha, em horários diferenciados.

O secretário de saúde Francélio Barbosa, explica que os atendimentos em períodos noturnos, visa garantir o acesso às mulheres que têm uma jornada de trabalho o dia, e são impossibilitadas de procurar atendimento médico durante o dia.

“Queremos contemplar as mulheres que trabalham no comércio, e outros setores ou que por outros motivos não possuem disponibilidade em horário comercial para consultas, precisamos olhar para as dificuldades do dia- a- dia enfrentadas pelas mulheres, onde muitas vezes elas acabam deixando de priorizar a sua saúde por conta da sua grande rotina de trabalho e afazeres”, afirmou o secretário.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp