Polícia Civil prende dois, em flagrante, por tráfico de drogas em Capixaba

Ao final da tarde da última quinta-feira, 20, a Polícia Civil em Capixaba prendeu, em flagrante em posse de drogas, em uma residência localizada no centro do município, D. da S. de 22 anos e J. C. F. de O. de 19 anos, em posse de entorpecente.

A droga, 25 gramas de maconha e 11 papelotes de cocaína, estava embalada e pronta para comercialização no momento em que os policiais realizaram a abordagem.

As prisões foram efetuadas em cumprimento ordem judicial de busca e apreensão domiciliar representada pela Delegacia de Capixaba.

Em decorrência desse cumprimento as diligências se desdobraram em um flagrante em outra residência.

De acordo com a investigação a residência onde os investigados foram presos era usada como ponto de venda de entorpecente.

Uma terceira pessoa que estava no local identificada como L. W. B. de 29 anos, conseguiu se evadir e encontrasse foragido.

