A justiça de La Paz prende jovem brasileira que abandonou corpo de bebê no lixo

A justiça da Bolívia ordenou a detenção preventiva de uma brasileira identificada como Rafaely L.R., de 23 anos, pela suposta prática do crime de infanticídio, por abandonar seu bebê de um mês, ao lado de um depósito de lixo na cidade de La Paz, segundo informou o coordenador do Ministério Público, Sergio Bustillos.

Segundo a investigação, no dia 10 de julho a jovem teria abandonado seu bebê em um depósito de lixo na Rua 10 do Bairro Gráfico, na área de Villa Fátima. “Devido às circunstâncias em que o bebê de um mês foi encontrado, próximo a um recipiente de lixo e que havia morrido de desnutrição, hipotermia e outros aspectos, as evidências foram mostradas na audiência”, disse ele.

Entre os elementos de condenação expostos na audiência, ele mencionou o atestado forense, o relatório do Ouvidor da Criança e do Adolescente e o documento da alta do bebê tinha apenas um mês de idade.

A Ouvidoria da Criança e do Adolescente resgatou o corpo da criança e apresentou a queixa correspondente ao Ministério Público, e imediatamente o promotor de plantão iniciou a investigação e um mandado de prisão foi emitido para a mãe.

Após uma operação, a mãe foi presa no sábado, nas proximidades da Avenida 20 de Octubre do mesmo bairro, para disponibilizá-la ao Ministério Público e à justiça comum.

Fonte: ABI

