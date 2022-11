Ação policial apreende cocaína, Skunk e prende traficante após tentar fugir de barreira

Por Alexandre Lima

O que era pra ser apenas uma barreira policial de rotina na BR 317, já nos limites da cidade de Epitaciolândia na manhã desta terça-feira, dia 29, resultou na apreensão de pouco mais de 40 quilos de drogas, entre cocaína e maconha ‘skunk’.

Segundo foi apurado com o Grupo de Operações Especiais – GEFRON, através do Sargento Villas Boas, um carro modelo Fiat/Siena, placas QLU3B40, com dois ocupantes que teriam como destino final a capital, Rio Branco, perceberam a barreira e realizaram uma manobra acessando em alta velocidade, o Bairro Aeroporto.

Foi quando uma guarnição acompanhou o Bairro conhecido como ‘Buraco do Tatu’ e um dos ocupantes, saiu com uma atirando contra os policiais entrando na mata e conseguido se evadir, enquanto o motorista tentou seguir na fuga, mas, teria perdido controle e atolado o veículo em uma vala.

O motorista identificado pelas iniciais S.A.V, de 44 anos, foi preso em flagrante. No bagageiro do veículo foi localizado uma bolsa e dentro, havia vário ‘tijolos’ contendo drogas, parte dividida em cloridrato de cocaína e a outra, sendo a maconha adulterada conhecida como ‘Skunk’.

Ao todo, foram pesados 11,175kg de cocaína juntamente com 30,840kg de cloridrato de cocaína. O detido com os entorpecentes foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, sendo entregues ao delegado plantonista que irá dar seguimento ao flagrante e aos procedimentos cabíveis sobre o caso.

