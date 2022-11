Prefeitura realiza Ação de Combate à Dengue no Centro de Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia através da secretaria de saúde deu continuidade, nesta segunda-feira,29, da campanha de orientação de combate à Dengue no município.

A ação foi coordenada pela equipe da Secretaria de saúde e foi realizada no centro de Brasiléia.

O objetivo é prevenir a proliferação dos focos do Aedes aegypti, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos no combate à dengue e reduzir o número de cidadãos com a doença.

A Enfermeira Vânia Carolina participou da atividade e fala a respeito da conscientização em relação a prevenção e combate ao mosquito. “Nós estamos mais uma vez com ação de prevenção à Dengue, pedindo a população que não deixe água parada nos quintais, principalmente em vasilhas e pneus. Todos os anos, nesse período, aumenta a incidência da doença, e depende de nós evitarmos a proliferação e os focos do mosquito, por isso é muito importante que a população colabore, fazendo sua parte”, afirmou a enfermeira.

A dengue é uma doença febril aguda causada pelo vírus da dengue. Esse vírus possui quatro sorotipos conhecidos e é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti.

A gravidade dos sintomas pode ser diferente de pessoa para pessoa (de acordo com o histórico de doenças crônicas, por exemplo) e ainda depende do tipo de vírus transmitido, e se houve uma infecção anterior pela doença.

