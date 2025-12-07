Acender das luzes e Cantata de Natal abrem programação do Fim de Ano da Família na noite deste domingo no Palácio Rio Branco





O governo do Acre realiza, neste domingo, 7, o acender das luzes que inaugura a programação do Fim de Ano da Família, a partir das 19h, seguido da tradicional Cantata de Natal, em frente do Palácio Rio Branco, na capital.

Organizada pela Fundação Elias Mansour (FEM), a festa contará com 160 participantes entre estudantes, professores e músicos da Escola de Música do Acre, e marca o início de uma série de atrações que se estenderão até 30 de dezembro.

Além da cantata, a programação inclui feira de economia solidária, casinha do Papai e da Mamãe Noel, atrações com personagens natalinos e brinquedos infláveis para as crianças.

O acender das luzes e a Cantata de Natal prometem transformar o centro de Rio Branco em um cenário de encantamento ideal para marcar o espírito festivo e reunir famílias para celebrar o Natal com alegria e esperança.

