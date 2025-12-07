Noticias da Fonteira

Acre

Acender das luzes e Cantata de Natal abrem programação do Fim de Ano da Família na noite deste domingo no Palácio Rio Branco

dez 7, 2025


O governo do Acre realiza, neste domingo, 7, o acender das luzes que inaugura a programação do Fim de Ano da Família, a partir das 19h, seguido da tradicional Cantata de Natal, em frente do Palácio Rio Branco, na capital.

Organizada pela Fundação Elias Mansour (FEM), a festa contará com 160 participantes entre estudantes, professores e músicos da Escola de Música do Acre, e marca o início de uma série de atrações que se estenderão até 30 de dezembro.

Além da cantata, a programação inclui feira de economia solidária, casinha do Papai e da Mamãe Noel, atrações com personagens natalinos e brinquedos infláveis para as crianças.

O acender das luzes e a Cantata de Natal prometem transformar o centro de Rio Branco em um cenário de encantamento ideal para marcar o espírito festivo e reunir famílias para celebrar o Natal com alegria e esperança.

The post Acender das luzes e Cantata de Natal abrem programação do Fim de Ano da Família na noite deste domingo no Palácio Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó

dez 7, 2025
Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

dez 6, 2025
Acre

Governador cumpre agenda em Xapuri, visita Ponte da Sibéria e reforça compromisso com obras estruturantes

dez 6, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Acender das luzes e Cantata de Natal abrem programação do Fim de Ano da Família na noite deste domingo no Palácio Rio Branco

07/12/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil do Acre recebe café da manhã da Universal nas Forças Policiais em ação de valorização aos servidores – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

07/12/2025 Frankly
Acre

Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó

07/12/2025 Frankly
Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

06/12/2025 Frankly