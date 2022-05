SALVE BRYWAN: Criança se engasgou com semente de ingá

Há pouco mais de um mês, no município do Jordão, distante 462 km de Rio Branco, o pequeno Braywan Rodrigues da Rocha de 01 ano e dez meses, se engasgou com uma semente de ingá, uma fruta típica da Amazônia, e começou a sofrer com dificuldades para respirar.

A mãe levou o pequeno ao posto médico do município, mas o desconforto persistiu. Braywan foi trazido de avião ao Pronto Socorro da capital bastante debilitado e foi constatado que a semente da fruta havia sido broncoaspirada por ele. https://videopress.com/embed/19l6lvMj?hd=1&cover=1&loop=0&autoPlay=0&permalink=1&muted=0&controls=1&playsinline=0

A broncoaspiração ocorre quando um alimento muda o percurso e ao invés de ir para o estômago, acaba sendo levado ao pulmão.

A criança foi transferida para o Hospital da Criança e a mãe, a jovem Diênatha, se desesperou ao saber que não há no estado o aparelho que retira o corpo estranho do pulmão do bebê.

Braywan está intubado há mais de 15 dias e seu estado de saúde sensibilizou os internautas na noite da última segunda-feira, 2.

Várias postagens pedindo ajuda ao governador do Estado, para que Braywan fosse transferido para um centro de saúde fora do estado que oferecesse o serviço que ele necessita.

Mesmo estando em Brasília, em agenda de trabalho, Gladson Cameli atendeu ao pedido da família e dos internautas e colocou sua equipe para providenciar o translado do menino. Deu certo: Braywan viaja nesta quarta-feira, em uma UTI no ar para a cidade de Manaus, onde fará o procedimento que necessita.

Apelo ao governador Gladson Cameli. Reprodução Rede Social

“Estou muito feliz em poder levar meu filho para salvar a vida dele. Feliz porque as pessoas se uniram pedindo ajuda ao governador e feliz por ele ter atendido a esse clamor! Só quero que meu filho faça o tratamento e volte comigo sorridente e feliz como ele sempre foi. Orem por nós para que dê tudo certo!” Comentou Diênatha, em uma mistura de choro e alívio.

A mãe pede sua ajuda para poder se alimentar, comprar fraldas, lenço umedecido pro filho, comprar remédios, pois alguns não tem no hospital. Ela está desempregada e conta com a ajuda de todos, “qualquer valor é bem vindo e eu agradeço, agradeço também a quem não poder ajudar, peço que orem por mim e pelo meu filho”, disse Dienatha

PARA AJUDAR A MÃE DE BRYWAN

PIX: CPF: 028.206.242-43

Dienatha Da Silva Rodrigues

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp