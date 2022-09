Acidente deixa jovem morto e mulher gravemente ferida em rodovia de Rio Branco

Por G1 Acre

Motociclista bateu na traseira de caçamba e acabou morrendo no local. Acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (20) no Km 123 da BR-364.

Anderson Felipe da Silva morreu após acidente na BR-364, em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Um grave acidente deixou o jovem Anderson Felipe da Silva, de 24 anos, morto e uma mulher ferida na noite dessa terça-feira (20) no Km 123 da BR-364, em frente ao Polo Industrial, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, Silva estava em uma motocicleta quando colidiu na traseira de uma caçamba que trafegava na mesma direção que ele. Com a batida, o motociclista e a garupa foram arremessados e moto foi parar embaixo do outro veículo.

O acidente ocorreu por volta das 19h40. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, o rapaz estava em parada cardiorrespiratória, recebeu massagem cardíaca, mas não resistiu. Já a jovem que estava com ele na moto teve laceração na coxa direita, fratura exposta no fêmur e distensão abdominal.

Ainda segundo o Samu, o estado dela é grave, foi intubada ainda na ambulância e levada ao setor de trauma do Pronto Socorro de Rio Branco.

A direção da unidade informou ao g1 que a paciente está em observação no setor de trauma e sendo acompanhada por neurocirurgiã e cirurgião geral. O estado de saúde dela é considerado grave.

