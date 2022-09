Enteado esfaqueia padrasto que tentou defender nora de agressões na Capital do Acre

O idoso Remilson Queiroz Furtado, de 61 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca, na manhã desta quarta-feira (21), dentro da própria residência, na rua Flamengo, no Conjunto Laélia Alcântara, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, o enteado identificado como Braiam Vieira dos Santos, 21 anos, sempre estava agredindo fisicamente a companheira e dias atrás tentou matá-la. A situação acabou gerando uma discussão entre Remilson e o enteado.

Com os ânimos mais exaltados, o enteado, de posse de uma faca, desferiu um golpe nas costas do idoso. Após a ação, o rapaz fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos a Remilson, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito o acusado.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

