Acre é primeiro estado a instituir Comitê Gestor da Linha de Cuidado ao Câncer de Boca na Região Norte

O Acre segue na dianteira das políticas públicas de saúde bucal no Brasil. Desde 2023, o estado participa de um projeto piloto do Ministério da Saúde voltado ao enfrentamento do câncer de boca, uma das neoplasias que mais impactam a saúde da população brasileira, com cerca de 15.100 novos casos por ano — número comparável ao do câncer de colo do útero.

A ação, conduzida pela Rede de Atenção à Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), tem como foco a construção da Linha de Cuidado do Câncer de Boca, estruturando uma rede articulada para garantir diagnóstico precoce, tratamento oportuno e cuidado integral aos pacientes.

A importância da iniciativa foi reconhecida nacionalmente. Com a publicação da portaria n° 986, que instituiu o comitê gestor no dia 21 de maio de 2025, o Acre tornou-se o primeiro estado da região Norte e o segundo do Brasil a estabelecer formalmente um grupo de trabalho específico para discutir a Linha de Cuidado do Câncer de Boca — até então, apenas o estado do Mato Grosso do Sul possuía iniciativa semelhante.

“A implantação do comitê da linha de cuidado do câncer de boca é fruto de um trabalho que vem sendo realizado desde 2023, uma determinação do secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Com o intuito de integrar os pontos de atenção, realizar o diagnóstico precoce e também fazer com que esse paciente navegue de forma eficaz na rede de cuidados do nosso estado”, afirma a coordenadora estadual de saúde bucal, Christiane Lopes.

Em dezembro de 2024, uma reunião com a dra. Tatiana Toporcov, coordenadora do comitê científico que congrega mais de 40 pesquisadores de todo o Brasil para a apoiar a linha de cuidado do câncer de boca, marcou o início formal da construção coletiva da linha de cuidado no estado. O encontro resultou na criação de um comitê gestor estadual, reunindo representantes da gestão do Acre, conselhos e instituições parceiras.

“No país, mais de 70% das pessoas recebem o diagnóstico em estágio avançado da doença, que atinge, em sua maioria, a população mais vulnerável. Isso demonstra a relevância tema e como é importante essa iniciativa do Acre, dando exemplo para o Brasil todo”, destaca Tatiana Toporcov.

Uma das inovações adotadas no estado é o uso do aplicativo TeleEstomatologia, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que possibilita o rastreamento remoto de lesões orais por meio de teleconsultorias e telerastreamentos realizados pelos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A ferramenta amplia o acesso ao diagnóstico especializado, especialmente em regiões remotas.

Além da implementação tecnológica, a Sesacre tem promovido visitas técnicas e articulações com diversos pontos estratégicos da rede de atenção, com a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon), Secretarias Municipais de Saúde, o Laboratório de Anatomopatologia da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), Telessaúde, Centros de Especialidades Odontológicas e o Hospital de Amor de Rio Branco.

“A constituição de um comitê gestor da linha de cuidado faz com que os diferentes atores envolvidos no cuidado dos usuários com câncer de boca no SUS sentem para pactuar e conversar sobre as barreiras que envolvem o cuidado desses pacientes. Além de ter um potencial para desfragmentar o cuidado, levando assim a um menor tempo de diagnóstico, menor tempo até o tratamento, redução na mortalidade e na mutilação”, enfatiza a coordenadora do comitê científico.

Diante do cenário nacional, onde a maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados, a Sesacre reafirma seu compromisso com o fortalecimento da saúde pública no estado, buscando qualificar o atendimento, ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir que o paciente com câncer bucal receba acompanhamento integral, humanizado e resolutivo.

