Com avanço nas obras do Complexo Viário, trecho da Avenida Ceará, entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Ipase, será totalmente interditado da noite de sexta até domingo

De forma planejada, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), aproveita o verão amazônico para acelerar a obra do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco. Por isso, a partir das 20h desta sexta-feira, 13, até a meia-noite de domingo, 15, o Estado, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, via Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), interditará totalmente as Alças 1 e 2 do futuro viaduto localizado na região.

A interdição na Avenida Ceará abrangerá as duas pistas no trecho entre a loja AcreJet, transversal à Rua Ipase, e a Secretaria de Estado de Governo (Segov), na Avenida Getúlio Vargas, no sentido centro-bairro (na Alça 1), bem como as duas pistas no trecho entre o Colégio de Aplicação e o estacionamento do antigo Mira Shopping (sentido bairro-centro), na Alça 2, totalizando quatro pistas interditadas na área.

“O governador Gladson Camelí tem nos orientado a realizar a obra de forma a minimizar os impactos no trânsito para a população. A interdição total neste período segue o cronograma temporário em conjunto com a prefeitura. Em cada etapa, realizamos um alinhamento interno na Seop, entre gestores, técnicos e setores administrativos, para garantir o sucesso no avanço da obra”, ressalta o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes.

Simultaneamente à conclusão dos serviços de estabilização das fundações da estrutura na Alça 2, será realizada a preparação da Alça 1, com a instalação de tapumes e demais ações temporárias de interdição. A execução paralela dessas frentes de trabalho garante maior celeridade e eficiência à obra.

Com a finalização dos serviços na Alça 2, a interdição voltará a ser parcial a partir de segunda-feira, 16, quando as obras avançam sobre a Alça 1 com os serviços que darão sustentação às escavações para o rebaixamento da própria avenida, visando à construção da estrutura do viaduto.

“A medida segue o projeto de sinalização temporária, elaborado pela Seop e aprovado pela RBTrans, para que a obra possa evoluir de forma organizada”, explica o engenheiro e fiscal da obra, José Alves.

Investimentos

O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O investimento total supera R$ 22 milhões, sendo mais de R$ 18 milhões provenientes de emenda parlamentar e R$ 4 milhões de contrapartida do Estado.













