Governo do Acre divulga programação completa dos shows do Arraial Cultural

O mês de junho é tradicionalmente marcado pelas festas juninas em todo o Brasil. No Acre, o governo do Estado já se prepara para o lançamento oficial do Arraial Cultural, que será realizado na próxima quarta-feira, 18, em Rio Branco. E para animar ainda mais a população, a Fundação Elias Mansour (FEM) divulgou a programação completa do palco Saudade do Seringal, que contará com seis noites de atrações, do dia 24 ao 29, na Gameleira.

Sendo um dos eventos mais aguardados do ano pela população rio-branquense, o Arraial Cultural supera, a cada ano, ainda mais as expectativas e garante aos cidadãos entretenimento de qualidade, com traços regionais e comidas típicas da região. Dessa forma, o fluxo de visitantes aquece a economia local e reforça a importância da festividade para o tradicionalismo acreano.

Durante o evento, será realizada mais uma edição da competição estadual da Liga de Quadrilhas Juninas. Neste ano, a quadrilha campeã representará o Acre na disputa nacional. Segundo o presidente da FEM, Minoru Kinpara, o momento é de grande celebração, pois, além de valorizar a cultura popular, o arraial também movimenta a economia solidária e gera renda para a população local.

“Nós trabalhamos com muito carinho, amor e dedicação, e o que vai deixar esse arraial mais bonito, como acontece todos os anos, é a participação da sociedade. Estamos organizando um arraial pensado desde as crianças até as pessoas da ‘melhor idade’, ou seja, é um arraial para a família, e todos os aspectos estão sendo feitos cuidadosamente: a segurança, a alimentação, o conforto, tudo voltado para o bem-estar da nossa querida população”, destaca Minoru.

Além das apresentações de quadrilhas, os presentes poderão apreciar uma diversidade de shows com cantores locais, já que a festividade também tem a função de garantir visibilidade aos artistas acreanos e fortalecer os laços do Estado com os fazedores de cultura.

Programação completa – Palco Saudade do Seringal

Terça-feira – 24 de junho

18h: Grupo Harmonia

19h30: Rodadas de bingo

20h: Os Animadores do Forró

21h30: Rodadas de bingo

22h: Ricardo Moral

Quarta-feira – 25 de junho

18h: Grupo Caravana do Pecado

19h30: Rodadas de bingo

20h: Grupo Raízes da Terra

21h30: Rodadas de bingo

22h: Forró Dantas

Quinta-feira – 26 de junho

18h: Grupo Estrela do Norte

19h30: Rodadas de bingo

20h: Assis Dantas e Leia Lima cantam Genival Lacerda e Elba Ramalho

21h30: Rodadas de bingo

22h: Trio Furacão

Sexta-feira – 27 de junho

18h: Zé Jarina e Banda

19h30: Rodadas de bingo

20h: Átila Miller e Banda

21h30: Rodadas de bingo

22h: Grupo Baile no Seringal

Sábado – 28 de junho

18h: Ferdiney Ryos

19h30: Rodadas de bingo

20h: Eduardo Safadão e Banda

21h30: Rodadas de bingo

22h: Sandra Melo e Banda

Domingo – 29 de junho

18h: Lurdinha Vidal e Banda

19h30: Rodadas de bingo

20h: Álamo Kário e Banda

21h30: Rodadas de bingo

22h: Pegada Prime

The post Governo do Acre divulga programação completa dos shows do Arraial Cultural appeared first on Noticias do Acre.





Source link