Acre realiza curso de integração policial com participação do Peru na região da Tríplice Fronteira

Com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta das forças de segurança na região da Tríplice Fronteira, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) deu início à 23ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), nesta segunda-feira, 23, no município de Assis Brasil.

Esta edição marca um momento histórico por contar com a participação de representantes da Polícia Nacional do Peru (PNP), reforçando a cooperação internacional entre Brasil e Peru no combate à criminalidade nas áreas de fronteira.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou que a presença internacional nesta edição é resultado do Encontro Binacional realizado em abril, em Puerto Maldonado, no Peru. “Este encontro reforçou a necessidade de ações conjuntas diante dos desafios comuns enfrentados na fronteira, como tráfico de drogas, contrabando e crimes transnacionais”, disse.

O curso reúne profissionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro. A proposta é promover a atualização de técnicas e procedimentos operacionais por meio da integração e troca de experiências entre os diferentes órgãos de segurança.

O coordenador do Grupo Especial de Operação em Fronteira, Assis dos Santos, que esteve representando a Sejusp na solenidade de abertura do 23° Coisp, afirma que essa edição internacional é fruto de uma parceria entre a Segurança Pública acreana e a Polícia Nacional peruana e do Exército peruano. “Essa edição do Coisp aqui em Assis Brasil é um ponto estratégico na área de fronteira. Essa parceria entre o governo brasileiro e o governo peruano resultou numa ação concreta da reunião que aconteceu no mês de abril, na cidade de Puerto Maldonado”, concluiu.

Com duração aproximada de 30 dias, o Coisp inclui treinamentos teóricos e práticos voltados para o patrulhamento em áreas de selva, operações ribeirinhas, técnicas de sobrevivência, atendimento pré-hospitalar tático, além de exercícios de integração entre as corporações.

Criado para promover o aperfeiçoamento e a união das forças de segurança, o curso é considerado um dos mais importantes da área no estado. Com essa edição internacional, o Coisp amplia seu impacto, contribuindo para uma atuação mais coordenada, ágil e eficaz na proteção da fronteira Brasil-Peru.









The post Acre realiza curso de integração policial com participação do Peru na região da Tríplice Fronteira appeared first on Noticias do Acre.





Source link