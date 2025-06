Atleta acreana conquista bronze na China pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A dupla brasileira formada pela acreana Quemile Souza e pela mineira Emanuelly Cardoso subiu ao pódio para comemorar a medalha de bronze conquistada na etapa Futures do Beach Pro Tour, competição válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na manhã deste domingo, 22, na cidade de Qidong, na China.

A conquista foi garantida após uma sequência de partidas disputadas. A dupla venceu as australianas Bettenay e Dodd por 2 sets a 1, e na sequência superou as japonesas Sanadas e Shigechika por 2 a 0. Nas quartas de final, eliminaram outra dupla do Japão, Shirahata e Fukuda, também por 2 a 0.

Com esse resultado, Quemile e Emanuelly igualam sua melhor marca em torneios internacionais, em 2024, na etapa de Saquarema (RJ), também conquistaram o terceiro lugar na mesma categoria do Beach Pro Tour.

O secretário de Esporte do Acre, Ney Amorim, destaca a importância do feito e o papel das políticas públicas de incentivo ao esporte: “É com muita alegria e orgulho que parabenizamos a atleta acreana Quemile Souza pela conquista da medalha de bronze no Pro Tour Futures de Vôlei de Praia, ao lado de sua parceira Manu. Para nós, do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Esportes, é uma honra apoiar talentos como a Quemile, que vêm se destacando e levando o nome do nosso estado aos pódios das competições nacionais e internacionais. Ver uma jovem acreana brilhar nesse nível é a prova de que o esporte transforma vidas e que o investimento em nossos atletas vale a pena”, afirma.

Ney Amorim também agradece o apoio do governador: "Aproveito para agradecer ao nosso governador Gladson Camelí, que tem sido um grande incentivador do esporte acreano e um apoiador incansável dos nossos atletas".















