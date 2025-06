Circuito Seiva de Portas Abertas celebra diversidade audiovisual amazônica com cinema, música e oficinas gratuitas

Marcando o início de uma programação que celebra a diversidade audiovisual da Amazônia, o coletivo de cultura Seiva Colab Amazônica promove cinema, música e troca de conhecimentos nos dias 28 e 29 de junho com o Programa Seiva de Portas Abertas, garantindo cultura e entretenimento de maneira gratuita.

O primeiro dia será iniciado com o curta-metragem Cine Biriba, durante o qual, em 10 minutos, é contada uma narrativa baseada na crônica da escritora acreana Leila Jalul sobre uma sala de cinema na década de 1950 na periferia de Rio Branco.

Logo em seguida, o público poderá prestigiar o documentário O rio Negro são as pessoas, lançado em 2019, que revela a dinâmica da vida ribeirinha e questões que a cercam, como a liberdade de crescer livre frente ao rio e até mesmo a necessidade de partir.

Após a sessão de cinema, a música vai tomar conta com um show intimista de Eliza Byl e Daniel Ruiz, com o espetáculo Mângala, promovido pela dupla formada por uma brasileira e um mexicano com músicas autorais, mantras e cantos latino-americanos selecionados ao longo da jornada do casal.

O segundo dia começa dedicado para as crianças com uma sessão infantil com o curta de animação Lulina e a Lua e a oficina Reciclando Olhares, que propõe criação artística lúdica.

Logo após, dois curtas metragens serão exibidos com debates no final da exibição. Ambos de direção de Manoela Rabinovitch, Mymba Guata, realizado coletivamente com jovens guarani na Terra Indígena Rio Silveiras, sobre a caminhada dos bichos em busca da Terra Sem Males. Além do curta Resiliência com um retrato poético de táticas de sobrevivência de um corpo numa matéria temporal congelada chamada Pandemia.

A realização do evento é feita de maneira colaborativa pelos coletivos culturais Breu Filmes, Celestina Produções e Palmácea Filmes com o apoio do Edital n° 10/2024 de subsídio para manutenção com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei Nº 14. 339/2022), por intermédio do apoio do governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). O Estado também apoia a iniciativa difundindo as atividades por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

Serviço

Evento: Circuito de Cinema Seiva de Portas Abertas

Datas: 28 de junho (sábado), às 18h | 29 de junho (domingo), às 16h30

Local: Rua Francisco Neri, 225 – Vila Ivonete

Entrada: gratuita

