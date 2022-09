Acre segue com saldo positivo na geração de empregos e fecha agosto com 858 novos postos

Na geração de empregos, o Acre ainda vem registrando um pequeno recuo, mas ainda segue em alta. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no estado, foram criados 858 novos postos de emprego formal no mês de agosto.

Foram 4.459 admissões contra 3.601 desligamentos. Comparado ao mesmo mês do ano passado, por exemplo, a alta é bastante expressiva, uma vez que agosto de 2021 fechou com 375 novos postos [com dados revisados]. Ou seja, para o mesmo período as contratações subiram em 129%.

Assim como tem sido nos outros meses, o setor que puxou a alta foi o de serviços, que gerou 636 novas vagas. Em seguida, aparece a construção civil (108) e comércio (104). A indústria foi o único segmento que perdeu vagas, com 23 postos a menos.

A faixa etária que mais ocupou as vagas foi entre 18 a 24 anos e que possuem o ensino médio completo. Já os desligamentos foram maiores na faixa etária dos 30 a 39 anos. Os homens também foram os que perderam mais postos. Já do saldo positivo, 529 dos novos contratados são homens e 329 mulheres.

