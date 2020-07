Acre ultrapassa os 17 mil infectados pelo coronavírus e mortes vão a 457 neste sábado

Os números da Covid-19 continuam ainda oscilando muito no Acre. Apesar da tendência de queda nos primeiros 17 dias do mês de julho, neste sábado, 18, os casos novos voltaram a crescer. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), nas últimas 24 horas foram confirmadas 237 pessoas infectadas pelo coronavírus.

Por isso, o número total de pessoas contaminadas chega a 17.202.

O Acre confirma 5 novas mortes. Sendo 3 homens e 2 mulheres com idades entre 31 e 81 anos. Desse modo, o número de óbitos subiu de 452 para 457 nas últimas 24 horas.