Operação conjunta prende homicida foragido dentro da selva em Xapuri

Por Alexandre Lima

Um trabalho realizado dentro da selva acreana, nos limites do município de Xapuri, com intuito de localizada e prender o homicida M. A. S., de 30 anos, principal acusado de ter matado com um golpe de faca o produtor rural Josimar Oliveira dos Santos, de 50 anos, muito conhecido em Xapuri como “Dimar”, no dia de seu aniversário.

O assassinato ocorreu na aconteceu na colocação Santana, de propriedade da família, onde reuniram muita gente, entre parentes e amigos. Pouco depois da meia-noite, já na madrugada de domingo (16), o acusado que estava na festa, já teria tido uma desavença tempos atrás e após conversar com Josimar, sacou de uma faca e desferiu um golpe fatal na região do abdômen.

Após o crime, o acusado fugiu tomando rumo ignorado por dentro da mata. Foi quando uma guarnição da Polícia Militar de Xapuri, sob o comando do Comandante Roberto Farias, com apoio da Comando de Operações Especiais (COE/BOPE), juntamente com da Polícia Civil, coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, montaram um grupo de busca na região.

Cerca de duas horas e meia da cidade, em um local de difícil acesso dentro da mata, o acusado foi localizado na região chamada de Colocação Maloca, onde foi cercado e não reagiu, sendo rendido e algemado.

Segundo foi informado, mas três pessoas foram detidas. Estas são acusadas de darem apoio ao homicida após cometer o assassinato de Josimar. Todos foram detidos e levados para a delegacia na cidade de Xapuri.

O delegado responsável pelo caso, Ricardo Castro, irá ouvir todos os envolvidos, sendo conduzidos para o Fórum da Comarca, onde passaram por audiência de custódia. A prisão preventiva de M. A. S., será pedida e deverá ficar à disposição da justiça até seu julgamento.

