Acusado de matar idoso com tiro nas costas em Rio Branco é condenado a mais de 50 anos

Matlison Malzone Caetano de Freitas foi condenado a 52 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela morte do aposentado Valmir Procópio, de 67 anos, ocorrida em fevereiro do ano passado. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira (19) na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

Além do homicídio, Freitas foi condenado por duas tentativas de homicídio, constrangimento ilegal e por integrar organização criminosa. O g1 não conseguiu contato com a defesa do réu.

Os crimes ocorreram no dia 12 de fevereiro de 2021, na Rua Baixa Verde, bairro Cidade Nova, em Rio Branco, próximo a uma parada de ônibus. Ele foi preso junto com outro suspeito e um adolescente apreendido dois meses depois.

Na sentença, o juiz Alesson Braz nego ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou o imediato cumprimento da pena.

Em junho deste ano, Freitas já foi condenado a mais de 21 anos de prisão pelo assassinato de Lougan Tayson Rodrigues de Souza. O homicídio ocorreu em fevereiro de 2020 na Rua Jatobá, bairro Ayrton Senna, em Rio Branco.

A vítima ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com vida, mas morreu no Pronto Socorro horas depois.

Voltava para casa quando foi baleado

Na época do crime, familiares de Procópio contaram que o idoso estava em uma distribuidora do bairro com o amigo e o filho dele, um adolescente. O trio se separou e o aposentado seguiu para casa com o amigo e o adolescente ficou em uma parada de ônibus, quando foram atingidos pelos disparos de arma de fogo.

“Ele estava voltando para casa. Não estava mais na rua da distribuidora, estava na rua de casa e passaram atirando. O pai ia com o pai do adolescente, que estava sozinho na parada de ônibus”, explicou Rafael Procópio, filho do idoso.

A informação era de que os suspeitos estavam a pé quando atiraram e saíram correndo.

Abalada e muito revoltada, a mulher do aposentado, Maria de Nazaré Dias Procópio, disse que o marido era um pai de família e trabalhador e não tinha envolvimento com crimes. O casal estava junto há 34 anos. “Quero justiça, tiraram a vida dele do nada. Esse Acre é terra de ninguém, sem lei. Quero justiça, só isso”, disse na época.

Iryá Rodrigues, G1 AC

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp