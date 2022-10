Outubro Rosa: Prefeitura de Brasiléia realiza atendimento de saúde noturno nas UBS’s

Tufic Mizael Saady e José Maria de Souza Santos receberam as mulheres para atendimento de saúde noturno.

A prefeitura de Basiléia através da Secretaria de Saúde realizou,nesta quarta-feira, 19, atendimento noturno de saúde destinado às mulheres.

A atividade faz parte das atividades alusivas ao mês outubro rosa, onde são realizadas diversas ações de saúde visando a prevenção e combate de doenças comuns ao público feminino, como por exemplo, o câncer de mama e colo uterino.

Os atendimento aconteceram nas Unidades Básicas de Saúde Tufic Mizael e José Maria de Souza Santos, com atendimento médico, testes rápidos, vacinas de rotina, exame PCCU, e palestra educativa com o tema “Câncer de Mama”

De acordo com a dona-de-casa, Cléo Teixeira, o horário foi fundamental para as mulheres que não podem ir às unidades durante o dia. ” A maioria das mulheres são muito ocupadas, então o atendimento noturno foi muito bom, principalmente para quem trabalha fora. Hoje tem muita mulher aqui no posto, muitas vieram se consultar”, afirmou.

O secretário municipal de saúde,Francélio Barbosa destaca a importância dos atendimentos. ” Durante esse mês de outubro,nosso foco é a saúde da mulher, onde estaremos com diversas ações voltadas exclusivamente para as pacientes das Unidades Básicas de Saúde. Estamos muito felizes que o público atendeu nosso chamado e veio realizar consultas e exames”, declarou o Secretário.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp