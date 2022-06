Acusado de participar da decapitação de jovem em Feijó é preso na BR-317 ao tentar fugir para a Bolívia

Sairo Gonçalves Petronílio estava sendo procurado desde o dia 10 do mês passado. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo juiz da Comarca de Feijó. Sairo é acusado de participar da execução da jovem Leidiane de Oliveira Barroso, de 25 anos.

Leidiane foi assassinada após ter a sentença de morte decretada pelo “Tribunal do Crime”. O homicídio aconteceu no dia 06 de maio em Feijó. Os bandidos ainda gravaram um vídeo que mostra o exato momento em que a vítima é decapitada pelos criminosos.

Sairo foi preso na noite de terça-feira, 31, pela Polícia Rodoviária Federal no Posto de Fiscalização localizado na BR-317, região do município de Xapuri. De acordo com a investigação de policiais da DHPP, a intenção do acusado era fugir para a Bolívia.

O inquérito do caso ainda está em andamento na Delegacia de Feijó.

