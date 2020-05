Adolescente é ferido a tiros por criminosos em táxi

Um adolescente de 16 anos foi ferido com cinco tiros, na tarde deste domingo (10), na Rua Judiá, no Bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por 3 homens em um táxi possivelmente roubado. Os criminosos baixaram os vidros do veículo e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o adolescente.

O menor foi atingido por um tiro no braço direito, um no braço esquerdo, um na perna esquerda, outro na perna direita e um nos glúteos. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Há a suspeita de que os criminosos tenham sequestrado o motorista do táxi e roubado o veículo para realizar o crime. O veículo continua sendo procurado pela polícia.

Ainda não há informações sobre o que tenha motivado o crime, mas investigações do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

