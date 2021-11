Há 15 dias sem registrar mortes por Covid, Acre registra cinco novos da doença nesta quarta (10) — Foto: Ana Paula Xavier/Rede Amazônica Acre

O Acre registrou cinco novos casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença nesta quarta-feira (10). O estado está há 15 dias sem registro de óbitos. O último ocorreu no dia 26 de outubro, sendo a vítima uma idosa de 76 anos, moradora do município de Rodrigues Alves. Os dados são do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Com os cinco novos casos, o número de infectados saiu de 88.073 para 88.078 e o de mortos continua em 1.845. Em todo estado, há 11 pacientes internados nos hospitais de referência, sendo seis com resultado positivo para a doença.

O Acre tem 34 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Desde o início da pandemia, 86.120 pessoas receberam alta.

