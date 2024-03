Agricultura Familiar – Prefeito Sérgio Lopes participa da entrega de alimentos do P.A.A

O PAA é um programa do Governo Federal e está sendo realizado no município de Epitaciolândia para colaborar e fortalecer a agricultura familiar.

Na manhã dessa terça-feira, dia 12 de março, o Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Cidadania e Assistência Social Eliade Maria, e do Secretário de Agricultura Amarildo Ribeiro, esteve na Secretaria de Agricultura e Produção e Abastecimento para participar da primeira entrega deste ano de 2024 entrega dos alimentos do PAA (Programa de Aquisição de Alimento).

O Prefeito Sergio Lopes entende que o Programa é muito importante para o fortalecimento da agricultura familiar.

“A aplicação desse programa em Epitaciolândia, garante a permanência das famílias na zona rural e oferece produtos de melhor qualidade na alimentação, para nós é importante pois podemos melhorar a qualidade de vida através de uma alimentação saudável e ao mesmo tempo garantir mercado para a produção de mais de 26 famílias inseridas no programa” destacou o Prefeito

Segundo o gerente da Secretaria Estadual de Produção (SEPA) em Epitaciolândia, José Menezes Cruz, são 26 famílias que faz a entrega a cada 15 dias na média de R$ 750 por por lote.

“Cada produtor tem que entregar até junho cerca R$ 6.000 de produção, e esse dinheiro ele recebe direto no banco, a gente faz o lançamento do programa a quantidade de quilos que eles entregam da produção, e já cai automaticamente na conta de cada família de produtores familiar. ” Ressaltou o gerente da SEPA.

Programa de Aquisição de Alimentos, PAA é um programa do governo brasileiro para promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Foi criado no âmbito do Programa Fome Zero. O programa é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil.

