Polícia Civil de Xapuri prende monitorado que rompeu tornozeleira

Por Alexandre Lima

Na tarde desta segunda-feira, 11 de março, a Polícia Civil do Acre, por intermédio dos agentes de Xapuri, efetuou a prisão de C. S. da C., de 26 anos, em cumprimento a um mandado expedido em seu desfavor.

O indivíduo, que estava cumprindo pena em regime semiaberto por tráfico de drogas, encontrava-se sob monitoramento judicial através de uma tornozeleira eletrônica. No entanto, ele rompeu o dispositivo, o que resultou na regressão de seu regime de cumprimento de pena e na emissão do mandado de prisão pelo Poder Judiciário.

Após a execução do mandado, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos legais e posteriormente será transferido para o Complexo Penitenciário em Rio Branco.

A Delegada de Polícia Michelle Boscaro enfatizou o compromisso da Polícia Civil com a segurança da comunidade, destacando a prontidão da instituição ao tomar conhecimento do mandado de prisão e realizar as diligências necessárias para a captura do indivíduo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp