Ajuda Federal: Ministros de Lula visitam Brasiléia e anunciam ajuda à população afetada pela alagação no Acre

O município de Brasiléia recebeu a visita da comitiva do governo federal, composta pelos Ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.

Os ministros vieram acompanhados do governador do estado do Acre – Gladson Cameli, bancada de senadores, Alan Rick, Sérgio Petecão, deputados Estaduais Tadeu Hassem e Luiz Gonzaga, deputada Federal Antônia Lúcia, além de autoridades civis e militares.

Os representantes do governo federal vieram prestar assistência e anunciar medidas de apoio à população afetada pela enchente do rio Acre, que desabrigou milhares de famílias no município.

O ministro Waldez Góes, destacou o apoio do presidente Lula e a importância da atuação conjunta para minimizar os impactos da enchente em Brasiléia. “Quero mais uma vez expressar nossa solidariedade em nome do presidente Lula. A atuação conjunta é uma recomendação do presidente Lula para diminuir o sofrimento das pessoas. Quero dizer que não faltará o apoio do presidente Lula, que fará o que for necessário para minimizar esses impactos na vida das pessoas atingidas“, destacou o ministro da Defesa.

A ministra Marina Silva expressou solidariedade à população de Brasiléia e destacou que ações estruturantes, como o decreto permanente de emergência climática, estão sendo trabalhadas para enfrentamento desse problema.

“Quero aqui manifestar a minha solidariedade e do presidente Lula com a população de Brasiléia, particularmente com a prefeita Fernanda. Não é fácil uma mulher enfrentar uma crise como essa. Esse é um problema grave que, infelizmente, vem se agravando, e estamos trabalhando em planos estruturantes para que todos os municípios vulneráveis possam ter intervenções continuadas para enfrentar o problema, no sentido de decretar emergência climática permanente nos municípios sujeitos a eventos extremos”, destacou a ministra Marina Silva.

Em Brasiléia, a prefeita Fernanda recebeu as autoridades e percorreram os locais mais afetados na cidade, incluindo o centro, bairro Leonardo Barbosa e Parque Centenário, que sofreram danos significativos, relatou às autoridades federais e estaduais que, pela primeira vez em cem anos de história, a alagação atingiu a zona rural, e os produtores perderam tudo o que tinham. A parte baixa da cidade ficou destruída. “É muito importante a vinda dos ministros, do governador e da bancada federal. A vinda dos ministros representa a presença do nosso presidente Lula. Essa união tripartite é fundamental. Todos viram o estado de calamidade em que Brasiléia se encontra, pessoas perderam casas e sonhos. Não conseguimos mensurar a quantidade de pessoas que perderam suas casas”, pontuou a prefeita.

Também estiveram presentes, os prefeitos dos municípios do Alto Acre, e de Plácido de Castro, atingidos pela enchente.

Brasiléia enfrenta uma situação de calamidade, após ser atingida por mais uma alagação de proporção histórica. Ruas, casas, praças e escolas foram destruídas pelas águas, e pontes na zona rural desabaram, deixando um rastro de destruição que abalou a comunidade local.

