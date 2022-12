AJUDA NO NATAL: Mais de 54,6 mil famílias do Acre receberam o vale-gás em dezembro

WhatsAppFacebookTwitterMessengerLinkedInCompartilhar

Mais de 54,6 famílias acreanas foram beneficiadas com o Vale-Gás em dezembro, segundo dados do Ministério da Cidadania. O último grupo contemplado, que possui o Número de Identificação Social (NIS) 0, recebe o auxílio nesta sexta-feira (23) na Caixa Econômica.

Em relação ao mês de outubro, última parcela do benefício, o número de famílias contempladas reduziu no Acre. É que naquele mês foram 54.758 beneficiários, ou seja, 147 a menos.

Pagamentos do Auxílio Gás

Final do NIS Outubro Dezembro 1 11/10 12/12 2 13/10 13/12 3 14/10 14/12 4 17/10 15/12 5 18/10 16/12 6 19/10 19/12 7 20/10 20/12 8 21/10 21/12 9 24/10 22/12 25/10 23/12

Fonte: Ministério da Cidadania

O benefício é bimestral, por isso, não foi pago em novembro. Assim como aconteceu em agosto e outubro, o benefício em dezembro é de 100% do valor da média nacional do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), e não mais os 50% pagos desde o início do ano. O valor do benefício é de R$ 112.

No entanto, em relação à média do preço do gás de cozinha no estado do Acre, o valor do auxílio cobre cerca de 91,5% do valor da botija de 13 kg. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média do produto no estado, em dezembro, chega a de R$ 122,44.

O vale-gás com valor integral do botijão está garantido apenas mais este mês. A partir do próximo ano, a previsão é que o pagamento volte a ser de 50% do valor do botijão de gás de 13 kg.

Ao todo, 54.611famílias acreanas receberam o benefício em dezembro, totalizando R$ 6,1 milhões em repasses.

Somente na capital, Rio Branco, foram 13.392 beneficiários, com um repasse total de quase R$ 1,5 milhão. Na segunda maior cidade acreana, Cruzeiro do Sul, 8.103 famílias receberam o auxílio, totalizando mais de R$ 907,5 mil.

