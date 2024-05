Equipe do Sebrae oferta atendimento durante o carnaval fora de época de Assis Brasil

Por Alexandre Lima

Feirantes e expositores que estão na edição 2024 do CarnavAssis, o carnaval fora de época de Assis Brasil, contam com um suporte que todo empreendedor gostaria de ter.

O Sebrae disponibilizou uma equipe com analista e pessoal de apoio para ofertar durante as três noites de evento, assessoria e outras orientações de mercado para quem está na categoria empreendedor no espaço do evento.

Além desse serviço, o Sebrae também é um dos apoiadores do carnavassis. O órgão disponibilizou tendas para acomodar feirantes e expositores. O apoio é reflexo da parceria com a prefeitura que assinou com o Sebrae o Projeto Cidade Empreendedora. Além da parceria com a Sala do empreendedor.

Segundo a analista Elsiene Mendonça, responsável pela equipe destacada para a tríplice fronteira, no final do evento, o Sebrae irá realizar o levantamento do volume

