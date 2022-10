Alan Rick anuncia R$ 10 milhões em emenda parlamentar para a Segurança Pública

Em reunião com os gestores da Segurança Pública, o deputado federal licenciado e senador eleito Alan Rick (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 10 milhões em emenda de bancada para a pasta.

“O recurso está sendo destinado para atender as demandas das nossas polícias, Corpo de Bombeiros e de todo o sistema de segurança pública. Estou destinando mais R$ 10 milhões que somados ao que já destinei nesses dois mandatos como deputado federal contabilizam R$ 28 milhões para fortalecer a nossa segurança pública. E ao assumir no Senado farei muito mais. É um compromisso assumido com a nossa população, com o cidadão de bem.” – disse.

Alan Rick licenciou-se do mandato de deputado federal durante a campanha, mas reassume no próximo dia 12 de novembro e fará indicações das emendas ao orçamento da união para o exercício 2023.

“O deputado e senador eleito Alan Rick tem participado não só com a destinação de emendas. Ele também se envolve no planejamento organizacional das forças de segurança. Ele tem participação efetiva nos resultados positivos que colhemos nesses 4 anos de trabalho à frente da SEJUSP.” – disse o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar.

Também participaram da reunião, o comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias Fonseca, o subcomandante da PM, coronel Atahualpa Ribera, o coordenador de Integração Operacional da Sejusp, coronel Glayson Dantas, o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Silva, o delegado geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, a diretora presidente do Detran-Acre, Taynara Martins, o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), Mário César Freitas, e o diretor presidente d

