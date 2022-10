Vídeo: Polícia prende acusados de assaltar motoristas de aplicativo e mototaxista na fronteira

Por Alexandre Lima

Brasileiro foi preso recentemente na Capital por assalto e porte de arma de fogo

Um assalto ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 12, onde bandidos chamaram um motorista de aplicativo para uma corrida, resultou em uma ação conjunta envolvendo policiais lotados na delegacia de Epitaciolândia e do lado da Bolívia.

A ação dos bandidos já vinha sendo investigada tempos atrás e um dos presos, é tido como o cabeça nesse tipo de crime na fronteira. Na noite desta quarta, quando pediram o carro, já tinham programado o crime e após render o motorista, o deixou amarrado em uma cerca próximo ao Bairro José Hassem e levaram o carro.

Após conseguir se livrar das cordas, acionou as autoridades que agiram rápido. Foi quando descobriram com apoio da polícia boliviana, que o veículo já estava no município boliviano de Villa Bush e o destino final, seria a cidade de Porto Rico, distante quase 300km da fronteira.

Kildere Junior Gomes Lima, 19 anos, foi preso na companhia de um boliviano, Juan Carlos Nativi, sendo os dois conduzidos para a delegacia de Epitaciolândia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Segundo foi levantado, Kildere Junior foi preso em flagrante pela Polícia Militar cerca de 40 dias atrás na cidade de Rio Branco, na posse de uma arma de fogo e uma moto roubada, mas, foi liberado e resolveu praticar mais crimes.

O delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, falou com a reportagem do oaltoacre.com e falou sobre a operação. Veja entrevista.

Carro foi recuperado em um vilarejo quase 40 km da fronteira após ser roubado.

Acusado foi preso na Capital com arma e moto roubada:

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp