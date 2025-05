Jarude destina R$ 100 mil para ampliar sessões de equoterapia a crianças autistas em Senador Guiomard

O deputado estadual Emerson Jarude anunciou, nesta segunda-feira (12), a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a Associação Eu Acredito. O recurso será utilizado no custeio de sessões de equoterapia para crianças com autismo de Senador Guiomard atendidas pela entidade.

Atualmente, a associação realiza atendimentos quinzenais. Com a liberação da emenda, 20 crianças passarão a ter o tratamento custeado integralmente e a frequência das sessões será ampliada para uma vez por semana. O total de bolsas garantidas com o recurso será de 50 — permitindo que novas crianças ingressem no programa.

“Eu saí desse encontro profundamente tocado com o amor e a luta dessas mães. Investir em equoterapia é mais do que oferecer um tratamento — é garantir dignidade, cuidado e evolução real para crianças que precisam. O que falta muitas vezes não é dinheiro, é prioridade. E pra mim, cuidar dessas famílias é prioridade absoluta”, destacou o deputado Emerson Jarude.

Durante o encontro com as mães de crianças autistas do município, o clima foi de emoção e esperança. O presidente da associação, Rodrigues, agradeceu o apoio:

“A gente luta todos os dias por essas famílias. Ver que existe um deputado que olha pela causa, que tira do papel e faz acontecer, é uma luz no meio da nossa caminhada. Essa emenda vai mudar a vida de muitas famílias, e eu fico feliz que nosso projeto possa ser o responsável por essa transformação.”

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como agente promotor de ganhos físicos, emocionais e neurológicos. O recurso destinado por Jarude representa um reforço importante à política de inclusão e assistência às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no interior do Acre.