Alan Rick busca apoio para manutenção da BR-364

Estive mais uma vez gabinete do Senador Marcelo Castro, relator do Orçamento 2023 para reforçar nosso pedido de suplementação de recursos para a manutenção da BR-364. Sem o apoio do relator corremos o risco de não ter recursos suficientes para a manutenção da rodovia. Por isso, seguimos trabalhando.

O Brasil enfrenta os graves impactos orçamentários da pandemia e nosso estado necessita dos recursos da União para as obras estruturantes.

O relator aproveitou a presença dos também senadores eleitos, Professora Dorinha e Efraim Filho do União Brasil para pedir nosso apoio a PEC da Transição para garantir os recursos suplementares para atender a Infraestrutura, Educação, Saúde e o Auxílio Brasil de R$ 600,00.

