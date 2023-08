Após três dias de buscas intensas, Bombeiros suspendem as buscas por mulher desaparecida em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Os bombeiros encerram depois de três dias, as buscas pelo suposto corpo da mulher que desapareceu na segunda-feira, dia 21, da jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, mãe de uma criança de apenas 8 meses de vida.

O caso está repleto de mistérios e envolve um homem que também está sumido, com quem teve um breve relacionamento e considerado abusivo por muitos, sendo rompido em pouco tempo.

Rayres teria seguido sua vida normalmente e se tornou mãe, mas, parece que o suspeito não teria aceito o fim do relacionamento e procurava a jovem e teria sido visto nas proximidades da casa no dia que desapareceu.

As buscas iniciaram após pessoas terem ouvido os gritos que seria de Rayres vindo da beira do rio. A jovem a partir daí, desapareceu e equipes de força de segurança e bombeiros, iniciaram as buscas pela mulher.

Nesses três dias de buscas coordenados pelo subtenente Adacir Vivan, apenas mudas de roupas com marca de sangue, sutiã e a bicicleta que a jovem teria sido vista pela última vez, foram localizadas dentro do rio. Também foi localizada uma sacola com uma muda de roupas do suspeito cerca de 600 metros abaixo do local.

Equipes de resgate do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros iniciaram os trabalhos, realizando buscas com malhadeira no rio Acre a partir do local, com ajuda de voluntários locais. Foram cerca de 3 km de varredura, onde registrou um bombeiro e um colaborador ferrados de arraia.

Sem mais quaisquer indícios, subjetividade e de concreto que o corpo tenha sido desovado no local, as buscas foram encerradas após uma última varredura de barco pelo rio até próximo da primeira ponte. Destacando ainda que ninguém testemunhou que o suspeito tenha jogado o corpo no local, elevando a desconfiança que caso aja realmente uma vítima, pode ter sido desovado em outro local.

A partir de agora, os trabalhos partem da Polícia Civil com seus investigadores sob a coordenação do delegado Erick Maciel. Qualquer pista será investigada na tentativa de descobrir realmente o que aconteceu e levou ao sumiço da jovem.

Familiares e amigos divulgaram fotos e um número de celular para que ajudem nas buscas da jovem.

