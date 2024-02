Alan Rick comemora aprovação do PL que põe fim às saidinhas temporárias de presos na Comissão de Segurança

Nesta terça-feira, 06, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 2.253/22, que acaba com às saidinhas temporárias para presos condenados. A aprovação do PL tem o apoio do senador Alan Rick (União Brasil) que comemorou o resultado na CSP.

“Foi a primeira vitória. A sociedade não aguenta mais perder vidas como a do sargento Roger Dias, morto com um tiro na cabeça por um presidiário na “saidinha” de Natal. Por isso, também apresentei requerimento de urgência para que o PL seja votado o mais rápido possível em Plenário.” – disse o senador.

O senador Alan Rick lembrou que já vinha cobrando o avanço da matéria e também defendeu o andamento de projetos que apresentou ainda como deputado federal. Citou o PL 10.269/18, que aumenta o limite de cumprimento de penas privativas de liberdade de 30 anos para 45 anos, e o PL 10268/18, que estabele que o produto do trabalho dos presos deve atender prioritariamente ao ressarcimento dos danos causados pelo crime às vítimas. “Os dois projetos estão apensados a outros semelhantes na Câmara e conclamo os colegas deputados para que aprovem as matérias o quanto antes.” – concluiu.

