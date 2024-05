Deputado Tadeu Hassem participa de uma das melhores festas do dia das mães na praça Hugo Poli, em Brasileia

Por Alemão Monteiro

Na noite desta sexta-feira (10), o deputado estadual Tadeu Hassem esteve no município de Brasileia participando de um grande evento em comemoração ao dia das mães. Na oportunidade, o parlamentar contribuiu para que a noite fosse inesquecível para as muitas mulheres que lá se fizeram presentes.

A data comemorativa foi realizada na praça Hugo Poli, no Centro do município. O deputado Tadeu Hassem parabenizou todas as mães, ao chegar de surpresa na festa, onde abraçou, tirou fotos, abraçou e patrocinou vários prêmios, recebendo em troca o carinho das mães.

Participaram do evento a prefeita Fernanda Hassem, vice-prefeito Carlinhos do Pelado, deputado Tadeu Hassem, presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio, vereador Rogério Pontes, vereador João Rocha, vereador Elenilson Cruz e secretários municipais.

Com vários sorteios e principalmente em dinheiro, Tadeu fez uma doação de 4 mil reais que foi sorteado em pix no valor de 500 reais, o evento contou também com várias brincadeiras como: bingo de uma geladeira, TV, fogão, batedeira, sanduicheira, microondas, forno elétrico, máquina de lavar, cama de casal e outros.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp