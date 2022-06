Prefeitura de Brasiléia realiza ação contra obesidade infantil nas escolas

A obesidade infantil é um dos problemas de saúde mais preocupantes da atualidade.

A Prefeitura de Brasiléia através das secretarias municipais de saúde e educação, realizou nesta sexta-feira, 03, palestra sobre Prevenção da obesidade infantil em alusão ao Dia Nacional da Obesidade Infantil.

A palestra tem como objetivo levar conhecimento para nossas crianças sobre o risco da má alimentação, mostrando assim, suas consequências.

A equipe da secretaria de saúde, coordenada pela enfermeira Vânia Carolina também abordou com os pequenos a respeito da importância de adotar hábitos saudáveis de alimentação.

A palestra aconteceu nas Escolas Os Pastorinhos, Ruy Lino, Menino Jesus, Élson Dias Dantas, Creche municipal Roma Emilse, Vitória Salvatierra e Socorro Frota.

A nutricionista da secretaria municipal de Educação, Samaira Cristina, destaca que as palestras são importantes, pois visam que as crianças aprendam a valorizar o alimento que elas recebem na escola. “ Hoje abordamos um tema muito importante que é sobre obesidade infantil, os casos em crianças têm um aumento preocupante. As crianças conseguiram entender o tem e interagiram, fizemos atividades físicas e foi muito bom. Com essa aprendizagem, elas poderão valorizar melhor os alimentos que recebem na escola”, afirmou a nutricionista.

A gestora da Creche municipal, Antônia Ferreira, destaca a importância de trabalhar o tema obesidade na escola. “As crianças amaram a palestra, trabalhada de forma lúdica e com muita criatividade, acredito que elas apreenderam muito. Quero agradecer a prefeitura de Brasiléia por estar promovendo um dia diferente na escola”, disse a gestora.

A coordenadora do programa “Saúde na Escola”, enfermeira Vânia Carolina, fala a respeito da ação. “ Hoje estamos passando nas escolas da Rede municipal para incentivar a prevenção contra a obesidade infantil, hoje é o Dia Nacional, estamos realizando palestra com as nutricionistas da saúde e educação, práticas corporais, e atividades físicas para incentivar as nossas escolas estarem realizando esse trabalho com as crianças”, afirmou.

