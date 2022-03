Prefeito Jerry realiza agenda para regularização fundiária do Seringal Paraguassu em Assis Brasil

O Prefeito Jerry Correia realizou nesta quarta feira dia 09, extensa agenda junto aos órgãos federais ligadas à regularização fundiária para regularização das terras do Município de Assis Brasil.

Na parte da Manhã foi recebido pelo Superintendente do Patrimônio da União – SPU Acre, Sângelo Rossano de Souza e sua equipe visando obter informações relacionadas às Terras da União localizadas na área Urbana de Assis Brasil.



Na parte da tarde reuniu com a equipe do Programa Titula Brasil da Superintendência Regional do INCRA no Acre em que foi tratado de 06 (seis) processos de autorização, cessão de uso e doação de terras públicas federais para o Município de Assis Brasil.



Os imóveis a serem cedidos e doados permitirão à Prefeitura implantar diversas estruturas para beneficiar a população de Assis Brasil tais como a instalação de indústria de produção de farinha de mandioca, construção de quadra poliesportiva, construção de uma creche, instalação de um parque industrial com foco na indústria madeireira, bem como a Regularização Fundiária Urbana com fins sociais – REURB-S dos Núcleos Urbanos Informais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp