Alan Rick articula e rodeio da ExpoAcre terá shows nacionais gratuitos

Marília Tavares e a banda Limão com Mel são as atrações. Shows abrem e fecham o rodeio

A edição 2024 da Expoacre terá dois shows nacionais gratuitos graças a articulação do senador Alan Rick (União Brasil) junto ao Ministério do Turismo. Marília Tavares se apresentará na noite de abertura do rodeio, no dia 01 de setembro, e a banda Limão com Mel no fechamento, dia 03 de setembro.

A ExpoAcre 2024 acontecerá entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, em Rio Branco. O secretário de Agricultura e coordenador do rodeio, José Luis Tchê, agradeceu o empenho do senador para a viabilização dos shows que, segundo ele, potencializarão o evento e as vendas dos comerciantes locais que estarão na feira”.

“Por determinação do governo Gladson Cameli, nesse ano, a ExpoAcre, nós iniciaremos o rodeio logo no primeiro dia, no sábado, domingo, segunda e terça. O apoio do senador Alan Rick foi extremamente importante na realização desses dois shows gratuitos, que acontecerão na arena do rodeio. Essa é a grande novidade do rodeio desse ano.” – disse o secretário.

O senador agradeceu o pronto atendimento do ministro Celso Sabino à solicitação e ressaltou que a articulação foi pautada na importância de haver shows de relevância nacional e gratuitos para atrair mais público para a feira. “O nosso esforço foi exatamente nesse sentido. De fazer com que a feira tenha recorde de público e consequentemente recorde de negócios. São pequenos, médios e grandes comerciantes de todos os setores da nossa economia que aproveitam o evento como uma oportunidade de renda. Também estou trabalhando junto ao ministério do Turismo para viabilizar atrações para Cruzeiro do Sul e outros dois municípios acreanos. Em breve, teremos novidades” – disse.

No ano passado, a Expoacre gerou R$ 325 milhões em negócios, um aumento de 55% em relação a 2022, quando o volume foi de R$ 209 milhões

