Alan Rick recebe título de Amigo do IFAC

Na manhã desta segunda-feira, 19/12, o deputado federal e senador eleito Alan Rick recebeu o título de Parlamentar Amigo do IFAC. A homenagem foi entregue pela reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante, em uma rápida cerimônia que também contou com a presença de pró-reitores e diretores da instituição.

A reitora explicou que o título de Amigo do IFAC é concedido a autoridades que contribuem para o fortalecimento da educação profissional, científica e tecnológica, através do IFAC.

“A gente é grato a quem tem um olhar carinhoso para a educação. Alan Rick foi um dos poucos que olhou para o nosso IFAC. Só ele e mais quatro parlamentares estarão recebendo esse singelo título de reconhecimento. É uma maneira de agradecer por todo apoio.” – disse Rosana.

Graças as emendas destinadas pelo parlamentar o Campus Rio Branco conta com uma biblioteca, o registro escolar foi revitalizado, salas de aulas receberam condicionadores de ar, o Campus Sena Madureira ganhou laboratório para aulas práticas do curso de zootecnia, o Campus Xapuri ganhou Almoxarifado e a revitalização da quadra Poliesportiva e, a mais recente, o Instituto pode oferecer o curso de Doutorado Interinstitucional na área do Direito em parceria com a UFAC e UnB.

Alan Rick lembrou os feitos em parceria com a instituição e agradeceu. “É uma alegria receber essa homenagem! O IFAC pode contar comigo, continuem nos trazendo boas ideias e projetos que estou à disposição. Vamos seguir nessa parceria trabalhando pelo melhor para o nosso povo.” – falou.

Também estiveram presentes o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Ubiracy da Silva Dantas, o Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, Jefferson Viana Alves Diniz, o Pró-Reitor de Extensão, Fábio Storch de Oliveira, a Diretora Sistêmica de Gestão de Pessoas, Geyse Rakel Paixão de Oliveira, o Diretor Sistêmico de Assistência Estudantil, Edu Gomes da Silva, a Diretora Sistêmica de Comunicação, Antoniete Buriti, a Diretora Sistêmica da Editora do Ifac, Kelen Gleysse Maia Andrade Dantas, o Diretor Sistêmico de Gestão de Tecnologia da Informação, Djameson Oliveira da Silva, o Procurador Federal, Breno Augusto Cavalcante da Fonseca e a Auditora Chefe, Gírlen Nunes dos Santos.

