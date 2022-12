Motorista perde controle de carro e bate em poste de semáforo em Rio Branco

Um motorista ainda não identificado acabou batendo o próprio veículo neste domingo (18), em um poste de semáforo na rua José de Melo, no bairro Bosque, na região do Canal da Maternidade, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista estava supostamente alcoolizado e trafegava no sentido bairro-centro em um carro modelo Strada, de cor branco e placa PYQ-6C36, quando outro veículo passou mais rápido, cruzou na frente do Strada e entrou em uma das ruas do Canal da Maternidade.

Para evitar a colisão, o motorista do Strada desviou e bateu em um dos postes do semáforo. Todos os sinais estavam apagados devido os furtos de fios, realizado por moradores em situação de rua.

Após o acidente, o condutor que passou na frente do Strada fugiu do local e não parou para verificar o que havia acontecido. O condutor do veículo Strada ficou no local e agentes da RBTrans pediram para ele fazer o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, que foi realizado por militares do Batalhão de Trânsito.

Os agentes do RBTrans controlou o trânsito na Rua José de Melo. O veículo foi removido por guinchos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a pista foi totalmente liberada.

