Sejusp do Acre apresenta plano de prevenção e proteção nas regiões do Alto e Baixo Acre

Por Alexandre Lima

Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem e o deputado eleito, Tadeu Hassem, forma convidados para participarem da reunião sobre os trabalhos a serem realizados principalmente na região do Alto Acre.

A prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem e deputado Tadeu Hassem foram convidados para participarem da apresentação do projeto envolvendo Governo Federal e Estadual.

A prefeita do município de Brasiléia Fernanda Hassem e o deputado eleito Tadeu Hassem, foram convidados a participarem de uma importante reunião na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), onde foram apresentados planos de estratégia do governo do Acre, chamado “Acre pela Vida – por uma cultura de paz”.

Esse projeto tem por finalidade, potencializar e ampliar as medidas preventivas já adotadas pelo Sistema Integrado de Segurança Pública, contemplando programas, projetos e iniciativas, prioritariamente nas áreas de prevenção e proteção social, visando reduzir os índices de criminalidade violenta em comunidades socialmente vulneráveis nos 22 municípios acreanos.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem, “Conhecemos essa importante ação e nos colocamos a disposição para possíveis parcerias que visem estender os trabalhos desse projeto até o nosso município”, destacou.

Juntamente com o deputado Tadeu Hassem, participaram também, nesta segunda-feira, dia 19, da agenda da Operação Força Tarefa, realizada no auditório da SEJUSPAC, em Rio Branco.

O objetivo foi lançar o início da Operação Força Tarefa, onde o Acre irá receber novo contingente para a segurança pública no Estado, com homens e mulheres da Força Nacional que ajudarão a garantir a segurança, principalmente da área de fronteira.

É uma importante ação e a junção de esforços é fundamental para garantir a segurança do nosso Estado do Acre, em especial do Alto e Baixo Acre.

Destaca-se nessa reunião, a regional do Alto Acre onde faz fronteira com os países vizinhos, como o Peru e Bolívia, onde irão receber uma atenção especial por parte das Forças de Segurança do Acre. Estiveram presentes representantes TJAC, MPAC, Força Nacional, ABIN, PMAC e PC.

Já o deputado Tadeu Hassem destacou que, “sabendo das atividades de final de ano, a união e parceria entre o governo do Acre e Governo Federal, onde o nosso estado irá receber um grande contingente de vai atuar principalmente na região de fronteira. Como deputado já diplomado, essa é minha primeira agenda como parlamentar e como sou da fronteira, essa foi uma das minhas pautas de campanha”, destacou o deputado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp