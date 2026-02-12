Em Sena, Gerlen reúne vereadores e secretários para receber Alan Rick

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), reuniu vereadores, secretários municipais e lideranças políticas na quarta-feira, 11, para receber o senador Alan Rick (Republicanos). A agenda teve caráter institucional, mas também evidenciou o alinhamento político entre as lideranças locais e o parlamentar que é pré-candidato ao governo do Acre.

Durante a reunião na Prefeitura, o senador fez menção aos recursos destinados ao município ao longo dos mandatos, que somam R$ 43,7 milhões para áreas como saúde, educação, infraestrutura urbana e rural, habitação, produção, esporte e assistência social. O encontro tratou ainda da execução das obras em andamento e das prioridades administrativas para 2025.

Participaram da agenda o vice-prefeito Elvis Dany, os vereadores Obede dos Santos (Republicanos), Carlos Beliza (PSD), líder do prefeito, Charmes Diniz (PP), presidente da Câmara, Francisco da Silva Maia (PP) e Pantico (PP); o ex-prefeito Jairo Cassiano, pré-candidato a deputado estadual, o secretário de Saúde, Manoel Jerônimo Filho, também pré-candidato a deputado estadual, o secretário municipal da Fazenda, Luís Edgar, e da ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos), pré-candidata a Senadora.

Ao agradecer os investimentos destinados ao município, Gerlen Diniz destacou a relação construída com o senador. “Alan faz a boa política, eu admiro”, afirmou o prefeito.

Alan Rick reforçou a sintonia política construída nos últimos pleitos. “Time que ganha, ninguém mexe. Nosso time e o do Gerlen esteve junto em 2022, em 2024 vim pra Sena fazer campanha pra ele. Na hora certa vamos falar mais sobre isso. O nosso carinho por Sena e pelo nosso Acre é o que motiva o nosso trabalho”, declarou.

O prefeito informou ainda que a Escola Hermano Filho, construída com recursos articulados pelo senador junto ao FNDE, está na reta final de obras e deve ser entregue no início de março. “A unidade contará com 12 salas, funcionará em tempo integral, ampliando a oferta de vagas e fortalecendo a rede municipal de ensino”, disse.

Visitas técnicas reforçam investimentos estruturantes

Após a reunião na Prefeitura, o senador realizou visitas técnicas a obras viabilizadas com recursos destinados por seu mandato.

Ao lado do prefeito Gerlen, vistoriou à Casa de Apoio Humberto Freire, que passará a se chamar Casa do Agricultor. O espaço foi totalmente reconstruído com emenda de R$ 500 mil destinada por Alan Rick e está praticamente pronto pra entrega. A estrutura contará com quartos para repouso, área de alimentação, climatização e ambiente adequado para acolher produtores rurais que se deslocam das regiões do Caeté, Iaco, Purus e demais áreas produtivas para tratamento de saúde ou resolução de demandas na cidade.

A obra foi executada pelo Deracre em terreno doado pela prefeitura e, segundo Gerlen Diniz, será entregue com mobiliário novo, climatização e estrutura adequada para atender os usuários. O prédio original havia sido construído na gestão da ex-prefeita Toinha Vieira e precisou ser demolido após mais de duas décadas sem reformas estruturais.

A agenda incluiu ainda visita ao Porto do Caeté, que agora conta com a Casa de Apoio aos ribeirinhos e a rampa de acesso asfaltada, obras viabilizadas com R$ 1 milhão em recursos destinados pelo senador. A intervenção fortalece a logística fluvial do município, amplia as condições de mobilidade e melhora o escoamento da produção local, beneficiando especialmente as comunidades ribeirinhas.

Alan Rick ainda concedeu entrevista à Rádio Dimensão FM 104,9, no programa Radar 104, apresentado pela jornalista Aldejane Pinto. Na ocasião, detalhou os investimentos destinados a Sena Madureira, como os R$ 14 milhões pro Hospital João Câncio Fernandes, para a pavimentação de ruas e ramais, aquisição de máquinas agrícolas e muitos outros.

