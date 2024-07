Aliança Republicanos/União Brasil lança Macarrão para prefeitura de Manoel Urbano

Vice também foi anunciada neste sábado durante a festa de lançamento da chapa que concorrerá às eleições 2024

A festa começou já na pista de pouso de Manoel Urbano, onde apoiadores de Macarrão se reuniram para receber o presidente estadual do União Brasil, senador Alan Rick, o vice-presidente da sigla deputado federal coronel Ulysses e o presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte. Ao som de fogos, veículos enfileirados seguiram para o antigo prédio da Assembleia de Deus da Avenida Valério Caldas, onde ocorreu a convenção em que Republicanos e União Brasil lançaram o nome do pecuarista, neste sábado, 27.

Outro ponto alto foi o anúncio de Audeniza Levi, também do Republicanos, para vice. A escolha protege a chapa idealizada pelo grupo de Alan Rick da disputa judicial pela composição do diretório local.

O agora candidato ressaltou que está preparado para trabalhar pelo povo de Manoel Urbano com uma proposta de renovação. “Manoel Urbano precisa de renovação e é isso que faremos juntos. Eu e dona Audeniza, com apoio das nossas famílias e de todo esse povo que se reuniu aqui, hoje. Fiquei muito feliz quando ela, que é mãe do amigo pastor Marcilo Levi, aceitou esse desafio. Era desejo do nosso coração ter uma mulher nessa chapa, o povo também me pediu isso. E agora vamos em frente.” – declarou Macarrão.

“Estou muito feliz pela confiança depositada. Faremos uma caminhada ombro a ombro com esse amigo.” – colocou Audeniza.

“Macarrão e Simone formam um casal de gente como a gente. Ele que decidiu investir nessa cidade, emprega muitas pessoas, se preocupa com o desenvolvimento desta terra, mesmo sem o apoio da prefeitura realiza a ExpoMu para que os pequenos empreendedores tenham a oportunidade de fazer uma renda e ela que faz um trabalho social lindo, agora juntos com a nossa amiga Audeniza trilharão o caminho da vitória. Eles merecem governar Manoel Urbano.” – colocou o senador Alan Rick.

O deputado federal coronel Ulysses usou uma passagem bíblica para demonstrar apoio a chapa. “Tenho certeza que Deus está com ele e nós vamos juntos nessa luta. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em ordres velhos. Macarrão é o vinho novo desse município.” – disse.

“Foi uma festa linda, maravilhosa, o povo, a população, está abraçando a candidatura do Macarrão do Povo a prefeito de Manoel Urbano. Macarrão é o novo, é o que o povo precisa. E agora também agregando com uma mulher, a Audeniza, para vice-prefeita. Tenho certeza que essa será a chapa vitoriosa em Manoel Urbano.” – assegurou o deputado Roberto Duarte.

Fotos: Gustavo Bardales e Matheus Rodrigues

