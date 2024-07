CONVENÇÃO DO PARTIDO NOVO

O Partido Novo no Acre tem a honra de convidar você para a Convenção Partidária, nesta terça-feira (25), a partir das 18h, no Gran Reserva (Antigo 14 Bis), onde será oficializada a pré-candidatura de Emerson Jarude a prefeito de Rio Branco e da chapa de vereadores, além disso, o pré-candidato a vice-prefeito será apresentado no evento.

Obs: Teremos um espaço reservado para o momento de coletiva que acontece assim que Jarude chegar ao local

Agradecendo desde já , conto com seu apoio e te aguardo lá!

Serviço

Convenção Partidária do Partido Novo

Dia 30/07, às 18h

Gran Reserva- Estacionamento do antigo aeroporto – R. Pres. Médici – Triângulo, Segundo Distrito

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp