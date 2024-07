Senador Márcio Bittar recalcula alianças, se une ao Progressista e muda cenário político

Por Marcus José

A decisão de Bittar é particularmente impactante devido ao seu relacionamento próximo com Leila Galvão e Jéssica Sales. Esta mudança estratégica evidencia uma reconfiguração no cenário político na regional do alto acre, como também no Juruá

Marcus José

Em uma reviravolta política inesperada, o senador Márcio Bittar anunciou na quinta-feira, 25, uma mudança radical em sua estratégia eleitoral. Após ter declarado apoio e se empenhado nas pré-campanhas da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB-Cruzeiro do Sul) e da ex-deputada estadual Leila Galvão (MDB-Brasiléia), Bittar decidiu recalcular sua rota política com a precisão de um navegador experiente.

A decisão de mudar de apoio, antes das convenções e registros de partidos para as eleições majoritárias previstas para 6 de outubro, surpreendeu não apenas os eleitores, mas também os analistas políticos mais atentos do estado. O movimento é ainda mais impactante devido aos laços estreitos que Bittar mantém com a família Sales na região do Juruá, e com a família politica de Leila Galvão da região do Alto Acre o que torna a mudança de apoio um verdadeiro enigma para muitos.

Este recalculo estratégico revela um enigma em constante evolução e levanta questões sobre o impacto dessa decisão nas próximas eleições e nas futuras alianças políticas na Acre.

Até recentemente, o senador Márcio Bittar estava firme no apoio às campanhas da ex-deputada federal Jéssica Sales, do MDB de Cruzeiro do Sul, e da ex-deputada estadual Leila Galvão, do MDB de Brasiléia. No entanto, uma nota oficial assinada pelo Partido Liberal (PL) trouxe à tona uma mudança significativa em sua trajetória política.

A nota esclarece que, diante das recentes movimentações, o PL decidiu por recalcular seus rumos políticos. A decisão do MDB de seguir uma direção que não alinha com as aspirações atuais do PL no estado do Acre motivou a mudança de apoio. O partido destacou que, embora a decisão unilateral do MDB tenha sido uma surpresa, é um direito do PL reavaliar e definir seus próprios caminhos políticos.

A mudança de posição de Bittar, as eleições majoritárias de 6 de outubro, destaca uma reconfiguração estratégica que poderá influenciar o cenário eleitoral e as alianças futuras no estado.

Com a iminência das convenções municipais em todo o estado, o senador Márcio Bittar se reuniu com o governador Gladson Cameli (PP) e o secretário da Casa Civil, Jhonatan Donadoni, em uma reunião crucial na residência do governador na manhã de quinta-feira (25). O encontro selou formalmente a entrada do Partido Liberal (PL), sob a liderança de Bittar, na aliança do Progressistas (PP) para as eleições municipais.

A nova aliança representa uma reconfiguração significativa nas estratégias políticas do senador Marcio Bittar. Agora, o senador e seu partido estarão no palanque do atual prefeito Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul, e apoiarão Carlinhos do Pelado, também do PP, em Brasiléia. Ambos candidatos são filiados ao Progressistas, o partido do governador Gladson Cameli.

Essa mudança de apoio, às vésperas das convenções, sinaliza uma adaptação estratégica de Bittar e do PL às dinâmicas políticas atuais, refletindo um alinhamento mais estreito com o governo estadual e suas prioridades para o Acre.

O senador Márcio Bittar, em sua recente reorientação política, voltou sua atenção para a região do Alto Acre, especialmente para a cidade de Brasiléia. O foco se intensificou com a escolha do pré-candidato do Progressistas (PP) à prefeitura local, o grupo politico da prefeita Fernanda Hassem (PP), anunciou juntamente com os partidos políticos, o vice-prefeito na convenção realizada na noite desta quinta-feira.

A surpresa foi revelada às 18h na quadra do bairro Ferreira Silva, onde a convenção aconteceu. O nome escolhido para compor a chapa com Carlinhos do Pelado foi o do militar aposentado e empresário Antônio Torres do Amaral, que é afiliado ao Partido Liberal (PL). O anúncio, que surgiu após as conversas decisivas entre Bittar e o governador Gladson Cameli, foi recebido com entusiasmo pelos presentes.

O nome escolhido para compor a chapa de Carlinhos do Pelado, do militar aposentado e empresário Antônio Torres do Amaral, afiliado ao Partido Liberal (PL). O anúncio feito após as conversas entre Bittar e o governador Gladson Cameli

A escolha de Torres do Amaral como vice-prefeito reflete a nova aliança entre o PL e o PP no acre, consolidando o apoio de Bittar ao candidato progressista em Brasiléia. Este movimento também ressalta a importância estratégica da região para o senador e seu partido, sinalizando um alinhamento mais estreito com as prioridades do governo estadual e uma preparação robusta para as próximas eleições.

Leila Galvão e Jéssica Sales ambas pré-candidatas do (MDB), enfrentam uma reviravolta significativa nas eleições deste ano com a perda de apoio crucial. Mais de 70% do eleitorado bolsonarista, que historicamente tem sido uma base sólida de apoio para as candidatas, agora está em risco após a decisão do senador Márcio Bittar de retirar seu suporte.

Como principal articulador do Partido Liberal (PL) no Acre, senador Márcio Bittar desempenharia um papel fundamental na mediação entre os candidatos e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a mudança de posicionamento do senador Márcio Bittar não só afeta a pré-campanha de Leila Galvão (MDB/Brasiléia), e Jessica Sales (MDB/Cruzeiro do Sul), mas também compromete a relação direta com Bolsonaro, que poderia ter sido um fator decisivo no apoio das pré-candidatas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB/Acre).

A decisão de Bittar é particularmente impactante devido ao seu relacionamento próximo com Leila Galvão e Jéssica Sales. No entanto, o alinhamento das pré-candidatas com partidos de esquerda foi um fator determinante para o ultimato do senador. Esta mudança estratégica evidencia uma reconfiguração no cenário político na regional do alto acre, como também na região do Juruá, e pode ter repercussões significativas para o desempenho das candidatas nas eleições.

Veja a nota do PL estadual e de Cruzeiro do Sul na íntegra:

Em função dos últimos acontecimentos, notadamente a decisão unilateral do MDB de Cruzeiro do Sul em caminhar numa direção contemplando um aliado que chegou recentemente, o PL Estadual/AC e PL Municipal de Cruzeiro do Sul, declara:

É direito da pré-candidata optar pelo vice que a interesse mais, assim como é direito do PL decidir seus caminhos políticos.

O partido vem por meio desta nota declarar a decisão de ruptura da aliança formada com o MDB.

Aproveitamos para lembrar que é da orientação da Executiva nacional do PL e do ex-presidente Bolsonaro em caminhar com o PROGRESSISTAS, do Senador Ciro Nogueira, nesse sentido o presidente Estadual do PROGRESSISTAS, Governador Gladson Cameli sediou uma conversa com a executiva estadual do PL, estreitando assim ainda mais os laços entre os partidos.

Cruzeiro do Sul – AC, 25 de julho de 2024.

Edson Siqueira

PRESIDENTE ESTADUAL-ACRE

Rondney Cristiano da Silva

PRESIDENTE MUNICIPAL-CRUZEIRO DO SUL

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp