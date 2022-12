Alunos do Curso de Formação do Corpo de Bombeiros arrecadam mais de uma tonelada de alimentos para famílias carentes

Em clima de Natal, foi realizada nesta sexta-feira, 23, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) a entrega de todas as cestas básicas e brinquedos arrecadados pelos alunos do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM/AC) à instituição, que fez a distribuição às famílias carentes.

Arrecadações foram iniciativa dos alunos do Curso de Formação de Soldados 2022 do CBM/AC. Foto: Neto Lucena/Secom

Os bombeiros militares em formação tomaram a iniciativa de ajudar famílias nesse Natal e arrecadaram cerca de uma tonelada de alimentos e mais de 500 brinquedos, que já começaram a ser entregues nas três regionais onde estão instalados os batalhões do Corpo de Bombeiros: ao Projeto Acre Pela Vida, ao Educandário Santa Margarida, ao Lar dos Vicentinos e nas comunidades e bairros já selecionados.

Cel. BM Charles Santos destacou que as arrecadações irão para regionais atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Foto: Neto Lucena/ Secom

O Cel. BM Charles Santos destacou que a iniciativa é de grande valia para a corporação, que sempre proporciona ações beneficentes em datas comemorativas.

“Isso é motivo de emoção e, ao mesmo tempo, de orgulho para esses cidadãos que estão integrando a Segurança Pública e farão a diferença para a população do estado do Acre”, ressaltou o Comandante.

A secretária adjunta de Segurança Pública e coordenadora do Projeto Acre Pela Vida, delegada Márdhia El-Shawwa Pereira, destacou a importância da ação promovida pelos alunos soldados.

“A gente se emociona. É muito bom saber que eles estão entrando agora na Segurança Pública e já têm essa preocupação social. Eles estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas”, frisou a delegada.

Após a solenidade, sacolões e brinquedos foram entregues às comunidades. Foto: Neto Lucena/Secom

Marcela Lira, aluna soldada, falou do sentimento de poder ajudar as famílias carentes. “Fomos recompensados sendo chamados esse ano no concurso, e estamos podendo retribuir essa recompensa. É gratificante poder fazer algo tão bonito para tantas pessoas”, destacou.

Dhefle Kaian, aluno soldado, afirmou que a ação faz parte do trabalho já executado pelo Corpo de Bombeiros. “É uma ação de extrema importância que está contida no nosso dia a dia. Hoje é só uma extensão, só mais um dia em que o Corpo de Bombeiros vai fazer a diferença na sociedade”, frisou o aluno.

